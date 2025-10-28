Достижения.рф

Москвичка пожаловалась на рыбные котлеты с целлофаном из «ВкусВилла»

Фото: iStock/nata_vkusidey

Жительница Москвы пожаловалась на рыбные котлеты с целлофаном внутри, которые ей доставили из магазина «ВкусВилл». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».



По словам женщины, 2 октября она оформила заказ с доставкой. Среди продуктов были замороженные котлеты из трески. После приготовления москвичка заметила в одной из них чёрный посторонний предмет, который оказался куском целлофанового пакета.

Покупательница сразу же написала в поддержку и пожаловалась на находку. В ответ ей вернули потраченные на товар деньги бонусами.

В «ВкусВилле» ситуацию пока не прокомментировали.

Анастасия Чинкова

