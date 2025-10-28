Москвичка пожаловалась на рыбные котлеты с целлофаном из «ВкусВилла»

28 октября 2025, 16:43

Фото: iStock/nata_vkusidey

Жительница Москвы пожаловалась на рыбные котлеты с целлофаном внутри, которые ей доставили из магазина «ВкусВилл». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».