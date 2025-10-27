Достижения.рф

Приставы приостановили работу кафе в Калининграде после отравления 14 детей

Судебные приставы опечатали кафе «Белла Донна» в Калининграде после массового отравления школьников. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП в своем Telegram-канале.



Суд признал владельца заведения виновным по статье 6.6 КоАП РФ. Принято решение приостановить деятельность организации на 90 суток.

Сотрудники службы оперативно возбудили исполнительное производство и выехали к кафе. Приставы опечатали все входы в заведение в присутствии понятых. Руководство предупредили об административной и уголовной ответственности за нарушение требований судебных приставов.

