Приставы приостановили работу кафе в Калининграде после отравления 14 детей
Судебные приставы опечатали кафе «Белла Донна» в Калининграде после массового отравления школьников. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП в своем Telegram-канале.
Суд признал владельца заведения виновным по статье 6.6 КоАП РФ. Принято решение приостановить деятельность организации на 90 суток.
Сотрудники службы оперативно возбудили исполнительное производство и выехали к кафе. Приставы опечатали все входы в заведение в присутствии понятых. Руководство предупредили об административной и уголовной ответственности за нарушение требований судебных приставов.
