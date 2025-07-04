Москвичка пожаловалась на врача, целый год писавшего ей комментарии с сексуальным контекстом

04 июля 2025, 15:47

В Москве блогер пожаловалась на врача за комментарии с сексуальным контекстом

Фото: iStock/ronstik

Блогер пожаловалась на столичного врача, который целый год писал ей комментарии с сексуальным подтекстом. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».





Москвичка поделилась историей о враче, который целый год писал под её постами в соцсетях крайне странные фразы, например:





«Спелый абрикосик», «Может гардеробная пыльная, но главное абрикосик всегда чистенький и гладко выбритый».