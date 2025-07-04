Москвичка пожаловалась на врача, целый год писавшего ей комментарии с сексуальным контекстом
В Москве блогер пожаловалась на врача за комментарии с сексуальным контекстом
Блогер пожаловалась на столичного врача, который целый год писал ей комментарии с сексуальным подтекстом. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Москвичка поделилась историей о враче, который целый год писал под её постами в соцсетях крайне странные фразы, например:
«Спелый абрикосик», «Может гардеробная пыльная, но главное абрикосик всегда чистенький и гладко выбритый».При этом уточняется, что девушка ведёт семейный блог, посвящённый воспитанию детей и быту.
Пострадавшая рассказала, что не сразу обратила внимание на странные комментарии из-за большого числа реакций под её публикациями. Однако после очередного такого сообщения блогер решила проверить статистику и поняла, что получает комментарии со схожим сексуальным подтекстом уже на протяжении года.
Из открытых источников следует, что автором комментариев является врач-остеопат, реабилитолог Дмитрий Сомов. Он работает в нескольких московских клиниках и, в том числе, ведёт приём у детей.
После того, как история вызвала общественный резонанс, одна из клиник, где работает Сомов, начала угрожать блогеру иском о клевете. В ответ подписчики девушки начали массово оставлять жалобы на врача на различных интернет-ресурсах.