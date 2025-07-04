Валя Карнавал высказалась о вымогательстве денег за её интимные фото: «Переживала ад»

04 июля 2025, 15:17

Валя Карнавал прокомментировала вымогательство денег за её интимные фото

Валя Карнавал (фото: Telegram @karnava1l)

Валя Карнавал столкнулась с вымогательством. Блогер высказалась о ситуации с её голыми фотографиями.





Выяснилось, что некоторое время назад неизвестные девушки сфотографировали Карнавал в раздевалке элитного фитнес-клуба голой, а после попытались выбить у неё деньги за непубликацию снимков. Затем парень одной из них захотел заработать на эксклюзивном контенте, попытавшись продать кадры под фейковым аккаунтом. К счастью, их план не сработал.



В своём Telegram-канале Карнавал призналась, что этот опыт стал для неё крайне травмирующим. Уже на протяжении восьми месяцев блогер не посещает спортзал и не выкладывает контент с тренировок. Всё это время Валя, с её слов, «переживала ад»



Особенно сильно задел Карнавал тот факт, что затеяли историю с шантажом именно девушки. Блогер не понимает, как кому-то пришло в голову снимать её в раздевалке обнажённой.





«У меня не поворачивается язык назвать этих людей девушками, потому что для меня это позорище. Это просто позорище. После этого случая у меня пропало всё желание ходить в зал. У меня пропало спокойствие в таких местах, как общественный туалет, женская раздевалка. Я не могу сказать, что я чувствую себя в безопасности в таких местах, хотя раньше это были места, где я могла чувствовать себя спокойно. Я думала, что людям просто не нужна эта грязь, но, как оказалось, нет», – заявила звезда.