Москвичка предстанет перед судом за убийство новорожденного сына
В Москве суд рассмотрит уголовное дело 32-летней женщины. Её обвиняют в том, что она утопила новорожденного сына в ванне. Об этом сообщает столичная прокуратура.
События произошли в мае 2024 года. Женщина родила жизнеспособного мальчика в квартире дома в Подмосковье.
По версии следствия, после родов она налила воду в ванну и утопила новорожденного. Затем гражданка поехала с телом младенца к реке Чурилиха в парке района Кузьминки в Москве и выбросила останки в водоём. Мёртвого ребёнка нашли 21 мая того же года.
Правоохранители оперативно установили женщину и возбудили в её отношении уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребёнка). Сейчас расследование завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы передали в суд.
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