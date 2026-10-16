Житель Приморья пять лет носил зубной протез в лёгких и скрывал это от врачей
Житель Владивостока пять лет носил зубной протез в лёгких. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина понимал, что вдохнул посторонний предмет, но избегал визита к врачам.
Со временем у 43-летнего жителя Приморья простуды участились, а в груди появилась постоянная тяжесть. Медики неоднократно лечили его от бронхита и других воспалительных заболеваний, но не могли установить причину. Пациент скрывал информацию об инородном теле.
В краевой больнице №2 специалисты обнаружили, что протез плотно врос в бронх и полностью покрылся тканью. Пневмония осложнилась абсцессом правого лёгкого. Мужчину госпитализировали, и через час врачи удалили протез.
До этого врачи в Кузбассе спасли жизнь женщине с опасной опухолью трахеи. Отмечается, что изначально причиной обращения пациентки стало затруднённое дыхание.
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