Мужчина 20 лет скрывался от тюрьмы под именем умершего брата-близнеца
В Китае мужчина больше 20 лет выдавал себя за умершего брата-близнеца, чтобы не попасть в тюрьму. Как сообщает South China Morning Post, в 2002 году в провинции Чжэцзян семеро подозреваемых ограбили и похитили человека.
Тогда полиция задержала шестерых, но седьмой, по фамилии Чэнь, скрылся. Через пять лет полиция получила уведомление, что этот мужчина погиб в ДТП, и расследование закрыли.
Спустя 19 лет во время проверки полицейские наткнулись на странную информацию из Аньхоя. Там много лет жил человек, который выдавал себя за умершего брата-близнеца. Следователь поднял материалы дела и заметил совпадения.
Полиция поехала в Аньхой. Выяснилось, что Чэня прикрывали мать, сестра и односельчане. В аварии на самом деле погиб старший брат-близнец, а беглец взял его имя и документы. Доказать это было трудно: все бумаги подтверждали «смерть Чэня».
Родственники отказывались помогать следствию. Тогда полиция нашла бывшую девушку старшего брата. Она призналась: погибший в аварии был старшим братом Чэня, а не самим беглецом. Китайца арестовали. Ему грозит от трёх до десяти лет тюрьмы.
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