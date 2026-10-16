Мужчина 20 лет скрывался от тюрьмы под именем умершего брата-близнеца

16 октября 2026, 12:43

В Китае мужчина 20 лет скрывался от правосудия под именем погибшего брата

Фото: Istock/Diy13

В Китае мужчина больше 20 лет выдавал себя за умершего брата-близнеца, чтобы не попасть в тюрьму. Как сообщает South China Morning Post, в 2002 году в провинции Чжэцзян семеро подозреваемых ограбили и похитили человека.