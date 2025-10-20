Москвичка приняла душ и осталась в шоке
В квартире района Северное Тушино москвичку ударило током во время принятия душа. Об этом пишет Telegram‑канал Baza.
В материале говорится, что женщина включила новую стиральную машину и пошла в ванную. В какой‑то момент через воду прошло электрическое напряжение.
Медики, осмотревшие пострадавшую, зафиксировали лёгкий разряд — серьёзных травм нет, угрозы для жизни тоже не выявили. Сама пациентка сильно испугалась.
По её словам, причина могла крыться в старой проводке: в доме 90‑х годов постройки, вероятно, отсутствует нормальное заземление электроприборов и оборудования, связанного с водопроводом.
Также не исключается версия, что кто‑то из соседей подключил заземление к трубам.
