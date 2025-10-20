Женщина сняла отпечаток пальца у мертвеца для получения огромной суммы

20 октября 2025, 22:06

SCMP: В Тайване женщина сняла отпечаток пальца у покойного ради 22 млн руб

Фото: istockphoto/vchal

В Тайване женщина попыталась получить деньги, используя отпечаток пальца покойного. Об этом пишет South China Morning Post.