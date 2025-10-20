Женщина сняла отпечаток пальца у мертвеца для получения огромной суммы
В Тайване женщина попыталась получить деньги, используя отпечаток пальца покойного. Об этом пишет South China Morning Post.
59-летняя Ли пришла на похороны в городе Синьчжу, где прощание проходило с мужчиной, с которым у неё был долговой спор.
Прихватив с собой поддельный закладной документ, долговую расписку на 8,5 млн тайваньских долларов (около 22,4 млн рублей) и чернильную подушечку, она пробралась в катафалк и под видом прощания сняла отпечатки с руки усопшего. Сотрудники похоронного бюро заподозрили неладное: женщина долго находилась в машине и совершала странные действия.
Администрация немедленно известила родственников, те вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка задержали Ли на месте и изъяли вещественные доказательства. Суд учёл признание подсудимой и тот факт, что фальшивый чек не обналичили.
Ли приговорили к двум годам тюремного заключения с пятилетней отсрочкой исполнения приговора, обязали выплатить штраф в 50 тысяч тайваньских долларов (примерно 120 тысяч рублей) и выполнить 90 часов общественных работ в государственных учреждениях.
