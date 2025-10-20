Семья туристов заблудилась в горах Башкирии
В Белорецком районе Башкирии спасатели обнаружили и вывели из горной местности семью туристов из Оренбургской области. Об этом сообщает News Bash со ссылкой на Госкомитет республики по ЧС.
Семья — двое взрослых и ребёнок — потерялись во время похода к Инзерским Зубчаткам, отстав от основной группы. Спасатели из посёлка Тирлянский в течение суток нашли людей, которые укрывались в охотничьей сторожке.
По данным ведомства, из десяти участников похода семеро вернулись на базу, трое — семья из трёх человек — не пришли. С ними не удавалось связаться из‑за отсутствия мобильной связи в горах, а другие люди уехали.
Состояние спасённых удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась. В Госкомитете напомнили о необходимости обязательной регистрации маршрута перед выходом в горы.
