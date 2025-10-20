Семья туристов заблудилась в горах Башкирии

20 октября 2025, 22:17

Спасатели обнаружили в башкирских горах семью заблудившихся туристов

Фото: istockphoto/Shaiith

В Белорецком районе Башкирии спасатели обнаружили и вывели из горной местности семью туристов из Оренбургской области. Об этом сообщает News Bash со ссылкой на Госкомитет республики по ЧС.