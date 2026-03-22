Москвичка продала квартиру ради Дубая по совету знакомой и потеряла всё
Москвичка лишилась всех денег, вложив их в Дубай по совету подруги. Теперь женщина ютится в коммуналке. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
В мае 2022 года Мария продала собственную квартиру в Тушино, чтобы купить дом и открыть передержку для собак. Её подруга Светлана предложила план: вложить почти 13 миллионов рублей пополам в апартаменты в Дубае и заработать на разнице в цене.
Москвичка перевела свою долю. Однако вскоре обман раскрылся: приятельница не вкладывала собственные средства, а бронировала жильё с нулевым взносом. По итогу Мария потеряла все сбережения, поссорилась с родными, прошла банкротство и переехала в коммуналку.
Она несколько раз подавала заявления в полицию, но в возбуждении уголовного дела следователи отказывали. Светлана продолжает «инвестировать» и показывать это в соцсетях.
