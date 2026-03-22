В российском городе трое аферистов выманили у пенсионера почти 50 млн рублей
В Петербурге полицейские задержали троих мошенников. Следователи подозревают их в хищении почти 50 миллионов рублей у пенсионера. Об этом сообщает 78.ru.
По информации полиции, в октябре 2025 года злоумышленники выманили у пожилого петербуржца 48 миллионов рублей.
Годом ранее они забрали три миллиона рублей у другого мужчины. Установлено, что обманутые пенсионеры передавали деньги курьерам. Те приносили наличные в квартиру на проспекте Энгельса. Там аферисты организовали криптообменник.
Троица работала под руководством кураторов и отправляла им криптовалюту на миллионы рублей. Во время обыска у задержанных полицейские изъяли десятки банковских и криптовалютных карт, телефоны, ноутбуки, флешки, жёсткие диски и 635 тысяч рублей.
