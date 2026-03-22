В центре Москвы женщина упала с моста на проезжую часть и погибла
В центре Москвы женщина упала с Большого Москворецкого моста и погибла. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Чрезвычайное происшествие случилось в районе пересечения с набережной. Женщина упала на проезжую часть. На текущий момент на месте трагедии работают полицейские и сотрудники экстренных служб.
Они оцепили территорию и регулируют движение транспорта. Медики прибыли незамедлительно, но спасти пострадавшую не смогли — она получила травмы, несовместимые с жизнью. В настоящий момент оперативники устанавливают личность погибшей и выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее в центре Москвы стрела гусеничного крана рухнула на трассу.
