Москвичка проходит обвиняемой по делу после того, как стала жертвой мошенников

13 сентября 2026, 21:28

Москвичка отдала 1,7 млн рублей мошенникам и перешла в разряд обвиняемой

Фото: istockphoto/NanoStockk

Жительница Москвы, которую ранее признали потерпевшей по делу о мошенничестве, спустя год оказалась в статусе обвиняемой. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».