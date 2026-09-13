Москвичка проходит обвиняемой по делу после того, как стала жертвой мошенников
Жительница Москвы, которую ранее признали потерпевшей по делу о мошенничестве, спустя год оказалась в статусе обвиняемой. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».
По данным публикации, в октябре 2025 года женщина сообщила злоумышленникам четырехзначный код, после чего те получили доступ к ее данным. Мошенники убедили москвичку, что ее средствам угрожает опасность, и заставили передать им все имеющиеся наличные.
В течение полутора недель потерпевшая передавала деньги курьерам, а также забирала и пересылала посылки. Из-за страха она никому не рассказывала о происходящем. Злоумышленники угрожали ей уголовным преследованием и сроком до 15 лет, а также проблемами для родственников. Позже женщина решилась рассказать о ситуации знакомым и обратилась в полицию. Ее признали потерпевшей по уголовному делу.
Спустя год москвичку вызвали для дачи показаний в качестве свидетеля, однако в отделении ей сообщили, что она проходит по делу как подозреваемая и ей грозит реальный срок. По версии правоохранителей, девушка забирала ювелирные украшения и продавала их, действуя «умышленно, из корыстных побуждений и в составе группы лиц по предварительному сговору».
Адвокат москвички Егор Филин сообщил, что его подзащитную отпустили под подписку о невыезде. Сейчас она вместе с юристом пытается доказать, что стала жертвой мошенников и действовала под их влиянием.
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