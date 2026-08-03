Мошенники придумали новый способ обмана бизнесменов

03 августа 2026, 19:47

Роспотребнадзор предупредил бизнесменов о мошеннических рассылках о проверках

Фото: iStock/Tippapatt

Массовые электронные письма предпринимателям с извещениями о внеплановых проверках являются ложными. Об этом предупредила пресс-служба Роспотребнадзора, передает РИА Новости.





В ведомстве отметили, что не имеют отношения к таким уведомлениям. Подобные письма с QR-кодами и ссылками для оплаты почтовых услуг рассылают мошенники.

«В регионах России идет массовая рассылка уведомлений о проведении в отношении них внеплановой проверки в рамках 294-ФЗ. <…> Эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.