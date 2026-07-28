В США задержали трех братьев по делу о гибели подростка 27-летней давности

28 июля 2026, 09:29

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Тетя погибшего подростка Тэмми Толберт рассказала, что семья Джастина Хокутта почти 27 лет ждала справедливости. Полиция США задержала троих братьев по делу о смерти 14-летнего мальчика в штате Аризона. Об этом сообщает People.