В США задержали трех братьев по делу о гибели подростка 27-летней давности
Тетя погибшего подростка Тэмми Толберт рассказала, что семья Джастина Хокутта почти 27 лет ждала справедливости. Полиция США задержала троих братьев по делу о смерти 14-летнего мальчика в штате Аризона. Об этом сообщает People.
Джастин Хокутт пропал 9 октября 1999 года в городе Селигман. На следующий день, спустя 22 часа после последней встречи со свидетелями, его тело нашли возле железнодорожных путей неподалеку от дома.
Свидетели утверждали, что в ту ночь подросток остался у соседа. Утром его разбудили и попросили уйти. Следствие долго не могло установить причастных к преступлению.
В мае 2026 года правоохранители получили несколько достоверных зацепок и вновь направили материалы на криминалистическую экспертизу. После этого полиция задержала 46-летнего Марка Уэсли Скотта, 49-летнего Дэвида Рэя Скотта и 48-летнего Бобби Рэя Скотта.
Следователи пока не раскрывают, знали ли братья погибшего и какой мотив мог стоять за расправой. Толберт призвала родственников людей, чьи дела остаются нераскрытыми, не терять надежду.
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