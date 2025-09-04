Москвичка решила «похоронить» живого отца по фальшивым документам, но попалась
В отношении 22-летней москвички возбуждено уголовное дело после попытки подделать свидетельство о смерти своего отца. Подробности сообщает Telegram-канал «Baza».
По данным правоохранительных органов, девушка предоставила в ЗАГС подложный документ, чтобы прекратить уголовное преследование в отношении отца. Мужчина ранее был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.
Инцидент получил развитие, когда в социальных сетях было обнаружено видео, на котором заявленный «умершим» мужчина поздравляет дочь с днём рождения. Данная запись была изучена сотрудниками полиции.
Расследование установило, что отец девушки на самом деле проживал в Краснодаре, и между ними поддерживалась телефонная связь. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия для установления его точного местонахождения и последующего задержания.
Читайте также: