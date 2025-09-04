Москвичка решила «похоронить» живого отца по фальшивым документам, но попалась

04 сентября 2025, 15:26

Видеопоздравление для москвички помогло раскрыть дело о подделке документов

Фото: Istock/BernardaSv

В отношении 22-летней москвички возбуждено уголовное дело после попытки подделать свидетельство о смерти своего отца. Подробности сообщает Telegram-канал «Baza».