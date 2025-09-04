В Казахстане задержали министра иностранных дел Мурата Нуртлеу
Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и предприниматель Гаджи Гаджиев были задержаны правоохранительными органами. Подробности сообщает издание ORDA.
Помимо указанных лиц также были задержаны несколько высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности республики. По имеющейся информации, задержание министра Нуртлеу произошло в его доме после возвращения из Китая, где он принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В рамках проводимых мероприятий следователи провели обыски по месту жительства Мурата Нуртлеу и Гаджи Гаджиева. Официальные комментарии и подробности об основаниях для задержания ещё не предоставлены.
