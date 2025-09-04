В Ленобласти водитель спровоцировал ДТП с поездом и скрылся с места происшествия
Утром 4 сентября на железнодорожном переезде в Ленинградской области произошло столкновение автомобиля с пассажирским поездом. Как сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги, обошлось без жертв и пострадавших.
Инцидент был зафиксирован в 08:16 на перегоне между станцией Луга-1 и разъездом Генерала Омельченко. По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на пути перед приближающимся составом, несмотря на исправно работающую световую и звуковую сигнализацию.
Машинист следовавшего по маршруту Псков — Санкт-Петербург поезда № 810 применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось из-за недостаточного расстояния. После аварии водитель автомобиля покинул место происшествия.
Подвижной состав с рельсов не сошёл. Пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали и не нуждались в медицинской помощи. Движение поездов было оперативно восстановлено.
