В Ленобласти водитель спровоцировал ДТП с поездом и скрылся с места происшествия

04 сентября 2025, 14:36

В Ленобласти водитель, допустивший столкновение с поездом, покинул место ДТП

Фото: Istock/DmitriiDivanov

Утром 4 сентября на железнодорожном переезде в Ленинградской области произошло столкновение автомобиля с пассажирским поездом. Как сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги, обошлось без жертв и пострадавших.