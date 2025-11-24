Москвичка с маленьким сыном загадочно исчезли в Турции
Россиянка и ее 10-летний сын пропали более месяца назад после вылета в Турцию. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, 32-летняя жительница Москвы Дарья Лучкина 17 октября сказала семье, что отправляется с сыном на корпоратив, объяснив это тем, что мероприятие якобы семейное. После этого связь с ними прервалась.
Как выяснилось позже, никакого корпоратива не было вовсе — женщина с ребенком вылетели из аэропорта Шереметьево в Стамбул, никого не предупредив и не взяв с собой вещи.
В квартире пропавших родственники обнаружили их телефоны и новый планшет мальчика. По информации волонтеров, в Турции семью мог встречать неизвестный мужчина на автомобиле.
Близкие отметили, что в последнее время женщина стала более замкнутой. С отцом мальчика Дарья почти не общалась. Она увлекалась турецкими сериалами, но никогда прежде не посещала страну. Заявление о пропаже уже изучают в полиции.
