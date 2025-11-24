Москвичка с маленьким сыном загадочно исчезли в Турции

24 ноября 2025, 08:47

SHOT: москвичка и ее 10-летний сын исчезли в Турции

Россиянка и ее 10-летний сын пропали более месяца назад после вылета в Турцию. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.