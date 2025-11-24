Женщину и ее сына избили дети возле начальной школы
В США мать и сын оказались в больнице после нападения банды детей. Об этом сообщает телеканал KGNS.
Все произошло возле здания начальной школы в Чикаго, когда 33-летняя женщина с двумя детьми возвращалась домой. Толпа малолетних окружила семью и начала оскорблять ее. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как школьники прижимали женщину к забору, тащили по земле и избивали ее вместе с сыном.
По словам местной жительницы Шанис Дэвис, эта группа учеников младших классов, которая уже не в первый раз нападает на прохожих. На следующий день у входа в учебное заведение собрались протестующие.
Представитель совета полицейского округа Джозеф Уильямс заявил, что администрация школы должна отвечать за поведение учащихся.
