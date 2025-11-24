Турист спасал сына в море и ушел под воду на глазах у жены
В Таиланде погиб израильский турист, спасая своего сына в море. Об этом сообщает The Times of Israel.
Трагедия произошла 19 ноября у берегов острова Панган. 45-летний Саги Мор отдыхал с женой и четырьмя детьми, когда сильное течение унесло одного из его сыновей. Мужчина бросился в воду, смог добраться до ребенка и передал его другому туристу, подплывшему на помощь. После этого израильтянин крикнул жене, что поплывет к скалам, чтобы выбраться, но скрылся под водой у нее на глазах.
Супруга погибшего сразу обратилась в посольство Израиля. Соотечественники, проживающие на острове, организовали поисковую операцию с участием сотен добровольцев. Тело Саги Мора впоследствии обнаружили и опознали.
