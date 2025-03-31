Москвичка вонзила нож в сердце любимому после того, как он сделал ей предложение

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В Москве женщина нанесла ножевое ранение в сердце своему партнеру после того, как он сделал ей предложение. Она пыталась выдать убийство за суицид.
Как сообщает SHOT, 48-летняя Лариса сначала рассказала полиции, что её сожитель, 49-летний Дмитрий, не смог справиться с отказом. Она придумала историю о том, что разбила ему сердце. По ее словам, на кухне Дмитрий предложил выйти за него замуж, но она не смогла согласиться. Позже мужчину нашли на полу в их квартире на Челюскинской улице. Лариса утверждала, что он покончил с собой.
Однако следователи не поверили рассказу Ларисы и вскоре разоблачили её ложь. Выяснилось, что она нанесла своему партнеру несколько ножевых ударов в сердце. Мужчина скончался в больнице. Против москвички возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве.
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Однако следователи не поверили рассказу Ларисы и вскоре разоблачили её ложь. Выяснилось, что она нанесла своему партнеру несколько ножевых ударов в сердце. Мужчина скончался в больнице. Против москвички возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве.
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Анастасия Хохлова