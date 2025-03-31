В Красноярском крае преступная группа похищала девушек и заставляла их заниматься проституцией

Фото: iStock/globalmoments
В Красноярском крае преступная группировка семь лет похищала одиноких девушек и заставляла их заниматься проституцией. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно данным следствия, злоумышленники начали работу в январе 2018 года. На начальном этапе в составе группы было около пяти человек, а к 2020 году в группировку входило уже не менее 40 участников.
По указанию руководителя группировки преступники выслеживали и похищали одиноких девушек или девушек из неблагополучных семей и заставляли их заниматься проституцией. За отказ вступать в интимную связь с клиентами или проступок (побег, употребление алкоголя и наркотиков) жертв избивали и унижали.
Преступники действовали на территории Красноярского края и в Республике Хакасия. Правоохранители продолжают работу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
Двух учительниц христианской школы задержали за секс с одним учеником
Тела российских школьниц нашли под окнами многоэтажки
Тренер по плаванию 34 раза изнасиловала ученика в школьном бассейне
По указанию руководителя группировки преступники выслеживали и похищали одиноких девушек или девушек из неблагополучных семей и заставляли их заниматься проституцией. За отказ вступать в интимную связь с клиентами или проступок (побег, употребление алкоголя и наркотиков) жертв избивали и унижали.
Преступники действовали на территории Красноярского края и в Республике Хакасия. Правоохранители продолжают работу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
Двух учительниц христианской школы задержали за секс с одним учеником
Тела российских школьниц нашли под окнами многоэтажки
Тренер по плаванию 34 раза изнасиловала ученика в школьном бассейне
Екатерина Коршунова