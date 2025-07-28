Москвичка сделала замечание девушке-мигрантке в никабе в метро

28 июля 2025, 20:25

Мигрантка в никабе хотела выбить телефон из рук москвички в метро

Фото: istockphoto/hank5

Мигрантка в никабе агрессивно отреагировала на замечание москвички в столичном метро. Как пишут Telegram-каналы, приезжая хотела выбить телефон из рук девушки, а потом стала снимать ее на видео.