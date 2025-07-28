Москвичка сделала замечание девушке-мигрантке в никабе в метро
Мигрантка в никабе агрессивно отреагировала на замечание москвички в столичном метро. Как пишут Telegram-каналы, приезжая хотела выбить телефон из рук девушки, а потом стала снимать ее на видео.
Россиянка заметила мусульманке, что в РФ не принято ходить в никабе. После этого иностранка стала кидаться на нее и выхватывать мобильник. Уточняется, что за мусульманку вступились две девушки и тоже стали фиксировать происходящее на камеру. По их словам, москвичка не имеет права указывать, какую одежду носить.
В ответ жительница Москвы напомнила о терактах в столичном метро. Она предположила, что заступницы, наверное, слишком молоды, чтобы помнить об этом.
В прошлом году террорист в никабе расстрелял полицейских в Дагестане. Носить никаб запрещено в Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане.
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