СМИ назвали возможного виновника взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове
Взрыв в многоэтажном доме в Саратове мог устроить мужчина, который впал в депрессию из-за развода с супругой.
Об этом в понедельник, 28 июля, сообщает Telegram-канал Mash. По информации журналистов, за пару недель до трагедии женщина с ребенком уехала к родне. Помимо этого, как утверждают обозреватели, мужчина часто брал микрозаймы и перебивался случайными заработками, имея серьезные проблемы с деньгами.
По словам соседей, от его квартиры ничего не осталось, включая плиту и газовые коммуникации. Перед этим сообщалось, что в результате взрыва было разрушено практически 40 квартир. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 25 июля, в доме по улице Блинова.
Ранее стало известно число пропавших после взрыва в многоэтажке Саратова.
Читайте также: