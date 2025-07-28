СМИ назвали возможного виновника взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове

28 июля 2025, 19:44

Mash: Впавший в депрессию из-за развода мог устроить взрыв на Блинова в Саратове

Фото: istockphoto/Dima Berlin

Взрыв в многоэтажном доме в Саратове мог устроить мужчина, который впал в депрессию из-за развода с супругой.