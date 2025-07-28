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СМИ назвали возможного виновника взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове

Mash: Впавший в депрессию из-за развода мог устроить взрыв на Блинова в Саратове
Фото: istockphoto/Dima Berlin

Взрыв в многоэтажном доме в Саратове мог устроить мужчина, который впал в депрессию из-за развода с супругой.



Об этом в понедельник, 28 июля, сообщает Telegram-канал Mash. По информации журналистов, за пару недель до трагедии женщина с ребенком уехала к родне. Помимо этого, как утверждают обозреватели, мужчина часто брал микрозаймы и перебивался случайными заработками, имея серьезные проблемы с деньгами.

По словам соседей, от его квартиры ничего не осталось, включая плиту и газовые коммуникации. Перед этим сообщалось, что в результате взрыва было разрушено практически 40 квартир. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 25 июля, в доме по улице Блинова.

Ранее стало известно число пропавших после взрыва в многоэтажке Саратова.

Никита Кротов

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