Москвичка сломала позвоночник, пытаясь во время ссоры сбежать от знакомого через окно

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Жительница Москвы сломала позвоночник, когда во время ссоры со знакомым попыталась сбежать через окно. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
35-летняя россиянка проводила время в компании знакомого в Головинском районе столицы. Между молодыми людьми началась ссора, которой женщина решила избежать, убегая через окно второго этажа.
Москвичка перелезла через пандус и собиралась аккуратно спуститься на землю, но упала. Ее доставили в Боткинскую больницу с переломом позвоночника.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина решил избежать встречи с супругой, которая стояла у входа в дом, и вышел из квартиры через окно. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Москвичка перелезла через пандус и собиралась аккуратно спуститься на землю, но упала. Ее доставили в Боткинскую больницу с переломом позвоночника.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина решил избежать встречи с супругой, которая стояла у входа в дом, и вышел из квартиры через окно. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова