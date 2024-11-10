Расправившийся с женой бывший министр Казахстана пропал из колонии

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Бывший министр Казахстана Куандык Бишимбаев, который был осужден за расправу над гражданской женой Салтанат Нукеновой, пропал из колонии. Об этом сообщает телеканал AIRAN.
Бишимбаев должен был отбывать 24-летний срок в колонии, которая находится в селе Аршалы, однако его там не оказалось. Информацию об отсутствии в исправительном учреждении экс-министра также подтвердила его адвокат.
Правоохранительные органы Казахстана не обнародовали информацию о местонахождении Бишимбаева после вынесения приговора.
Напомним, Салтанат Нукенову нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее муж, бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти около 8 часов. В мае суд присяжных приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы.
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Правоохранительные органы Казахстана не обнародовали информацию о местонахождении Бишимбаева после вынесения приговора.
Напомним, Салтанат Нукенову нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее муж, бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти около 8 часов. В мае суд присяжных приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы.
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Екатерина Коршунова