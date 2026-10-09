Москвичка случайно запекла в духовке электронную сигарету с котлетами
В Москве женщина случайно запекла в духовке электронную сигарету с котлетами. Об этом пишет Baza.
Уточняется, что девайс самостоятельно приклеился к решётке для запекания и таким образом попал в духовку. В итоге произошёл взрыв.
Согласно информации источника, пожара удалось избежать. Муж россиянки вовремя заметил опасность и предотвратил распространение пламени в квартире. Никто не пострадал. Лишь ужин оказался полностью испорчен.
Ранее сообщалось, что на борту лайнера, выполнявшего рейс из Южно-Сахалинска в Москву, вспыхнул экран кресла. Инцидент произошел примерно через три с половиной часа после взлёта воздушного судна. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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