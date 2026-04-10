«‎Сумка с сюрпризом»: в Толмачево пассажир спрятал в багаже более 25 млн рублей

Видео: пресс-служба СТУ

В аэропорту Толмачево таможенники остановили 30-летнего иностранца перед вылетом в Душанбе. В его багаже нашли наличные на сумму свыше 25 млн рублей. Об этом сообщает ФТС России.



Мужчина сдал сумку и направился на контроль через «‎зеленый коридор». Рентген показал среди личных вещей десятки пачек с тысячными и пятитысячными купюрами. В пересчете на американскую валюту там находилось 313 тысяч долларов.

Во время устного опроса пассажир не сказал о деньгах. При досмотре он подтвердил, что вез крупную сумму. Следователи завели уголовное дело по п. «‎а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ. Закон предусматривает штраф в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконного вывоза. Еще одна возможная мера — ограничение свободы на срок до четырех лет.

ФТС России напоминает: наличные свыше эквивалента 10 тысяч долларов нужно письменно декларировать при пересечении таможенной границы ЕАЭС.

Дарья Осипова

