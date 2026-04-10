В Москве школьник выстрелил из пневматики в поезд метро, разбив два окна

Фото: iStock/spacedrone808

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании семиклассника после стрельбы из пневматического пистолета по поезду столичного метро. Об этом она написала в MAX.



Сотрудники депо нашли разбитые окна в двух вагонах. Инцидент произошел на открытом участке между станциями «‎Измайловская» и «‎Первомайская» Арбатско-Покровской линии. Рядом с местом происшествия полицейские остановили школьника. Он признался, что несколько раз выстрелил в сторону состава, когда находился в компании сверстников.

Несовершеннолетнего доставили в отдел вместе с законным представителем. Там инспекторы провели профилактическую беседу и выяснили: раньше юноша уже попадал в поле зрения полиции после опасной поездки снаружи автобуса.

На отца подростка оформили два административных протокола за неисполнение родительских обязанностей. Самого мальчика поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Дарья Осипова

