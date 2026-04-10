В Москве школьник выстрелил из пневматики в поезд метро, разбив два окна
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании семиклассника после стрельбы из пневматического пистолета по поезду столичного метро. Об этом она написала в MAX.
Сотрудники депо нашли разбитые окна в двух вагонах. Инцидент произошел на открытом участке между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии. Рядом с местом происшествия полицейские остановили школьника. Он признался, что несколько раз выстрелил в сторону состава, когда находился в компании сверстников.
Несовершеннолетнего доставили в отдел вместе с законным представителем. Там инспекторы провели профилактическую беседу и выяснили: раньше юноша уже попадал в поле зрения полиции после опасной поездки снаружи автобуса.
На отца подростка оформили два административных протокола за неисполнение родительских обязанностей. Самого мальчика поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.
