Сибирячка хотела сжечь дом сына и невестки

10 апреля 2026, 12:12

«Лента.ру»: В Сибири мать пыталась сжечь дом сына из-за неприязни к невестке

В Новосибирской области суд вынес приговор местной жительнице, пытавшейся поджечь дом своего сына и его жены.





Как сообщили «Ленте.ру» в объединённой пресс-службе судов региона, женщина получила два года лишения свободы условно. В ходе разбирательства установили, что подсудимая испытывала неприязнь к невестке.



Однажды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она проникла в прихожую жилища, разлила бензин по полу и подожгла спичку. Дождавшись возгорания, злоумышленница покинула место происшествия.



Огонь удалось потушить благодаря своевременному вмешательству сына и невестки, которые заметили пожар и вызвали спасателей. В результате дом не сгорел.



