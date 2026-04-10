Сибирячка хотела сжечь дом сына и невестки
«Лента.ру»: В Сибири мать пыталась сжечь дом сына из-за неприязни к невестке
В Новосибирской области суд вынес приговор местной жительнице, пытавшейся поджечь дом своего сына и его жены.
Как сообщили «Ленте.ру» в объединённой пресс-службе судов региона, женщина получила два года лишения свободы условно. В ходе разбирательства установили, что подсудимая испытывала неприязнь к невестке.
Однажды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она проникла в прихожую жилища, разлила бензин по полу и подожгла спичку. Дождавшись возгорания, злоумышленница покинула место происшествия.
Огонь удалось потушить благодаря своевременному вмешательству сына и невестки, которые заметили пожар и вызвали спасателей. В результате дом не сгорел.