Москвичка спасла заболевших лебедей

08 августа 2026, 16:27

Жительница Москвы помогла заболевшим лебедям в пруду у дома

Фото: istockphoto/Dmitry Potashkin

Жительница столицы Александра организовала спасение диких птиц, обитающих в водоеме рядом с ее домом. О необычной операции она рассказала подписчикам в соцсетях.