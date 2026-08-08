Москвичка спасла заболевших лебедей
Жительница столицы Александра организовала спасение диких птиц, обитающих в водоеме рядом с ее домом. О необычной операции она рассказала подписчикам в соцсетях.
По словам девушки, она заметила, что один из лебедей стал вялым и перестал нормально себя вести. Чтобы не допустить гибели пернатого, она связалась с орнитологом. Специалист диагностировал у птицы инфекционное заболевание.
В ходе осмотра выяснилось, что заразился и второй лебедь, плавающий в том же пруду. Супруг Александры на лодке с сачком добрался до обеих особей и благополучно выловил их из воды.
Птиц перевезли на тележке в ветеринарную клинику. После курса лечения и полного выздоровления лебедей планируют выпустить обратно в привычный водоем.
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