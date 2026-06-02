На Патриарших прудах лебедь выгнал из воды купавшегося мужчину
В центре Москвы на Патриарших прудах лебедь выгнал из воды мужчину, который захотел искупаться. Об этом сообщает РЕН ТВ.
На глазах у прохожих россиянин разделся до белья и прыгнул в пруд, где плавали птицы. Один из лебедей, заметив человека, стремительно пересек водоем, пытаясь прогнать нарушителя.
В результате птица приблизилась к мужчине и вынудила его выйти на берег. Ролик с инцидентом был опубликован в интернете. Пользователи поддержали лебедя, отметив, что птица умнее людей, так как на Патриарших прудах купаться запрещено.
Ранее сообщалось, что на Патриарших прудах в Москве задержали мужчину в костюме лебедя. Нарушитель катался на сапе на Патриарших прудах.
