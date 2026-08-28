Москвичка обвинила стюардессу в нападении во время полета

28 августа 2026, 12:43

Baza: Жительница Москвы обвинила стюардессу в ударе каблуком при снижении судна

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В дежурную часть полиции в Шереметьево поступило заявление от 23-летней москвички, которая обвинила стюардессу авиакомпании AlMasria Universal Airlines в применении физической силы. Инцидент, по словам девушки, произошел на борту рейса UJ 707 перед самой посадкой, пишет Baza.