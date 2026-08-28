Москвичка обвинила стюардессу в нападении во время полета
В дежурную часть полиции в Шереметьево поступило заявление от 23-летней москвички, которая обвинила стюардессу авиакомпании AlMasria Universal Airlines в применении физической силы. Инцидент, по словам девушки, произошел на борту рейса UJ 707 перед самой посадкой, пишет Baza.
Как рассказала пострадавшая Юлия, она ожидала своей очереди в туалетную комнату, однако в этот момент командир воздушного судна объявил о начале снижения. Несмотря на объявление, пассажирка, ссылаясь на хроническое заболевание мочевыводящей системы, приняла решение воспользоваться уборной.
По версии заявительницы, сразу после того, как она вышла из туалета, одна из бортпроводниц без каких-либо слов или предварительных замечаний нанесла ей удар острым каблуком в ногу — выше колена. От удара у девушки осталась гематома. Конфликт прервала начавшаяся посадка, и пассажирка поспешила на свое место, где сообщила о случившемся своей сестре.
Родственница попыталась заснять происходящее на камеру мобильного телефона, однако, со слов Юлии, члены экипажа предприняли попытку отобрать смартфон. Сразу после приземления в московском аэропорту девушка обратилась в полицию с официальным заявлением. Кроме того, пострадавшая направила письменный запрос в авиакомпанию с требованием разобраться в ситуации. Она настаивает, что действия стюардессы были немотивированными, а агрессии с ее стороны не предшествовали никакие предупреждения или замечания.
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