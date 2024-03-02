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Москвичка ударилась об лёд при катании на коньках и умерла

02 марта 2024, 15:23
Фото: iStock/vkovalcik

Фото: iStock/vkovalcik

65-летняя жительница столицы во время катания на ледовом катке упала, ударилась и умерла. Об этом сообщает «ИА Регнум».
Трагедия произошла 26 февраля. Причиной смерти стала травма головы.

Прибывшие на место сотрудники полиции не выявили каких-либо признаков того, что к смерти женщины могли привести какие-либо нарушения. Сразу после падения женщина потеряла сознание, очевидцы выхвали скорую помощь. Скончалась пенсионерка в реанимации через несколько дней после падения.


Прежде сообщалось о фигуристке, которая в ходе выступления упала и ударилась об лед. Девушку госпитализировали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ сбросили БПЛА на следственную группу в Брянской области
В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал оперативников СК России
02 марта 2024, 15:04

Фото: iStock//Motortion

Группа следователей СКР в Брянской области пострадала из-за атаки украинского БПЛА, об этом сообщает Следственное управление по региону.
Четыре человека пострадали, двое получили осколочные ранения.


«Следователь и следователь-криминалист получили ранения, еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации» — сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Александр Богомаз.

Прежде ВСУ атаковали жилой дом в Санкт-Петербурге. Дрон врезался в жилой дом, в результате чего в квартирах были выбиты стекла и покорёжены балконы. Жители были эвакуированы. Подробнее о том, откуда был запущен беспилотник, и что удалось установить правоохранителям, читайте в материале «Радио 1».

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Жителей пострадавшего при ЧП в Петербурге дома разместили в детском саду
Жильцов дома, пострадавшего от ЧП с дроном в Петербурге, разместили в детсаду
02 марта 2024, 14:35

Фото: iStock/DarthArt

После чрезвычайной ситуации в Красногвардейском районе Петербурга жильцы поврежденных квартир временно размещены в детском саду, где им предоставляется всесторонняя поддержка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора Александра Беглова.
«Жители пока размещены в детском саду, им обеспечено питание, а также предоставлены услуги психологов, социальных работников и врачей», — отметили в пресс-службе.
Утром 2 марта стало известно о том, что в Санкт-Петербурге дрон столкнулся с жилым пятиэтажным домом. СМИ сообщают, что на беспилотнике было обнаружено около 3,5 кг взрывчатки, и он мог направляться к соседней нефтебазе «Ручьи».

В результате взрыва пострадали два здания, и были повреждены балконы и окна. Губернатор города Александр Беглов прокомментировал ситуацию, отметив, что это первый случай столкновения дрона с жилым домом в Петербурге. Первый же инцидент с беспилотником произошел менее двух месяцев назад.

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Житель Омска задержан за приставания в поезде к спящей 14-летней девочке
02 марта 2024, 14:01

Фото: istockphoto/Serjio74

Жителя Омска задержали за сексуальные домогательства к 14-летней девочке. Это произошло в поезде, в котором девочка ехала из Нижнего Новгорода.
Школьница мирно спала, когда её увидел 42-летний пассажир соседнего вагона. Он залез спящей девочке под футболку и начал трогать её за грудь, сообщает телеграм-канал Mash Siberia. От прикосновений та проснулась и спросила извращенца: «Что вы делаете?». После этого мужчина поспешно удалился. Перепуганная девочка тут же рассказала о случившемся проводнице и сопровождавшим поезд полицейским.

Любителя молодого тела быстро нашли. Им оказался житель города Омска, ехавший в соседнем вагоне. Он простодушно рассказал правоохранителям, что увидел большую грудь и не смог удержаться, чтобы её не потрогать. Омича высадили из поезда на станции Кузнецк в Пензенской области и передали местным полицейским.

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В Екатеринбурге вблизи здания электроподстанции произошел взрыв
02 марта 2024, 13:13

Фото: iStock/Leonid Ikan

Громкий взрыв и яркую вспышку заметили очевидцы вблизи здания электрической подстанции в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов. Пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о взрыве в Санкт-Петербурге. Беспилотник врезался в фасады двух жилых домов. Остекления и балконы полностью уничтожены взрывом. Предполагается, что целью вражеского дрона была нефтебаза, расположенная в километре от места происшествия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Перми мужественные подростки избили инвалида и сняли это на камеру - видео
02 марта 2024, 12:56

Фото: istockphoto/mrohana

В пермских пабликах появилось отвратительное видео, на котором молодая откормленная поросль избивает инвалида, по виду страдающего от последствий ДЦП (детский церебральный паралич - прим. ред.). Один подросток лупит беднягу руками и ногами, а второй снимает на камеру, издавая одобрительное похрюкивание.
Подросток явно знаком с приёмами восточных единоборств, так как удары его точны и акцентированы, передаёт телеграм-канал «Подъём». Несчастный пытается закрываться руками, но у юноши прекрасная техника, и он бьёт инвалида точно ногой в голову. У мужчины явные проблемы с речью, но и по отрывистым звукам можно понять, что он просит пожалеть его и прекратить избиение. Наконец, получив ещё один «хай-кик» в шею, избитый на нетвёрдых ногах спасается бегством. Довольный проведённой ударной тренировкой молодой подонок встряхивает натруженные мышцы.

«Ой, хорош!». — восхищается оператор.

Запись в результате планового мониторинга социальных сетей обнаружили правоохранители. Сейчас они устанавливают обстоятельства инцидента и разыскивают любителей боёв без правил, в том числе и моральных. Полицейские установили, что пострадавший за помощью к медикам не обращался. Остаётся надеяться, что для него всё обошлось без фатальных последствий.






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10-летний ребёнок задержан за торговлю наркотиками в Кургане
02 марта 2024, 12:23

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Школьника из Кургана задержали правоохранители за торговлю наркотиками, сообщает телеграм-канал «Shot».
По информации портала, 10-летний мальчик раскладывал закладки совместно со своим 32-летним подельником.

В ходе досмотре школьника, правоохранители изъяли 100 грамм запрещенного вещества. Совершеннолетний подельник школьника ранее уже привлекался к ответственности за распространение наркотиков.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Примечательно, что в состав наркотика входило сильнодействующее вещество, которое могло повлиять на двигательную активность человека при длительном употреблении.

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#полиция
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Пятиклассница с ножом напугала учеников российской школы
Kub Mash: пятиклассница пришла с ножом в школу № 17 в Краснодаре
02 марта 2024, 12:09

Фото: istock / PaulBiryukov

В школе № 17 в Краснодаре ученица пятого класса напугала своих одноклассников, угрожая им ножом, сообщает Kub Mash в Telegram.
По информации издания, сначала девочка махала ножом в коридорах, а затем укрылась в туалете. Свидетели рассказали, что она повторяла странную фразу: «Прости, они тебя пугают».

Другие ученики вызвали завучей, и девочку отправили в больницу. Полиция проводит проверку по этому случаю. В то же время нож не был обнаружен.

Ранее в Ленинградской области восьмиклассник принес в школу нож-брелок, который показывал своим друзьям. В результате несчастного случая он нанес ранение одному из них.

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В Новосибирске из запертой квартиры спасли голодного ребенка
02 марта 2024, 11:44

Фото: iStock/Irina_Geo

Спасатели вызволи из запертой квартиры девятилетнего мальчика, который находился в помещении один более двух суток. Об этом сообщается в телеграм-канале «Спасатели МАСС».
По информации портала, жители многоквартирного дома из Новосибирска услышали крики ребенка о помощи и обратились в экстренные службы. Мальчик сообщил, что голоден и находится в запертой квартире более двое суток. О том, где могут находится его родители ребенку не известно.

Спасенному мальчику была оказана необходимая помошь.В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение его законных представителей.

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Шесть человек обратились к медикам после падения беспилотника в Петербурге
Шесть человек обратились за медпомощью после падения дрона в Петербурге
02 марта 2024, 11:42

Фото: iStock/maxim4e4ek

После происшествия на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, шесть человек обратились за медицинской помощью, сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
«Специалисты оказали помощь шести людям, включая женщину 92 лет, которая была госпитализирована из-за стрессовой реакции», — уточнили в организации.
По словам свидетелей, причиной инцидента стало падение беспилотника.

На месте происшествия на Пискаревском проспекте работали шесть бригад скорой помощи, включая две реанимационные.

Утром губернатор города Александр Беглов заявил, что ЧП произошло в домах Красногвардейского района Санкт-Петербурга, при этом частично пострадало остекление двух балконов. Он не уточнил причины происшествия. На месте работают МЧС и сотрудники силовых структур. Жертв нет.

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