Москвичка ударилась об лёд при катании на коньках и умерла

После чрезвычайной ситуации в Красногвардейском районе Петербурга жильцы поврежденных квартир временно размещены в детском саду, где им предоставляется всесторонняя поддержка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора Александра Беглова.