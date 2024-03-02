Москвичка ударилась об лёд при катании на коньках и умерла

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65-летняя жительница столицы во время катания на ледовом катке упала, ударилась и умерла. Об этом сообщает «ИА Регнум».
Трагедия произошла 26 февраля. Причиной смерти стала травма головы.
Прибывшие на место сотрудники полиции не выявили каких-либо признаков того, что к смерти женщины могли привести какие-либо нарушения. Сразу после падения женщина потеряла сознание, очевидцы выхвали скорую помощь. Скончалась пенсионерка в реанимации через несколько дней после падения.
Прежде сообщалось о фигуристке, которая в ходе выступления упала и ударилась об лед. Девушку госпитализировали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Прибывшие на место сотрудники полиции не выявили каких-либо признаков того, что к смерти женщины могли привести какие-либо нарушения. Сразу после падения женщина потеряла сознание, очевидцы выхвали скорую помощь. Скончалась пенсионерка в реанимации через несколько дней после падения.
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Анастасия Хохлова