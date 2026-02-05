Москвичка упала с 10-го этажа и отправилась в салон красоты

05 февраля 2026, 17:03

В Москве 16-летняя девушка выжила после падения с 10-го этажа

Фото: Istock/salajean

В Москве 16-летняя девушка выжила после падения с десятого этажа жилого дома. Инцидент произошёл 4 февраля в районе Люблино на юго-востоке столицы. Об этом информирует mk.ru.