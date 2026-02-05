Москвичка упала с 10-го этажа и отправилась в салон красоты
В Москве 16-летняя девушка выжила после падения с десятого этажа жилого дома. Инцидент произошёл 4 февраля в районе Люблино на юго-востоке столицы. Об этом информирует mk.ru.
Девушка находилась в квартире на верхних этажах дома на улице Верхние Поля. Она выпала из окна и упала в глубокий снежный сугроб, который скопился у фундамента здания. Снежная масса смягчила сильный удар при падении.
После этого пострадавшая самостоятельно поднялась и смогла дойти до ближайшего помещения — салона красоты, который расположен на первом этаже этого же жилого дома. Там она попросила сотрудников о помощи.
Прибывшие на вызов медики осмотрели девушку и доставили её в одну из городских больниц для дальнейшего обследования. Актуальная информация о текущем состоянии пострадавшей неизвестна.
