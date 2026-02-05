«Их отбросило на десятки метров»: На заправке в ХМАО взорвался бензовоз

05 февраля 2026, 11:57

В ХМАО два человека пострадали при взрыве бензовоза на АЗС в посёлке Солнечный

Фото: Istock/Jeff Kingma

На автозаправочной станции в посёлке Солнечный Сургутского района ХМАО прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.