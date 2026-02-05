«Их отбросило на десятки метров»: На заправке в ХМАО взорвался бензовоз
На автозаправочной станции в посёлке Солнечный Сургутского района ХМАО прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По предварительной информации, происшествие связано с бензовозом марки МАЗ, который в этот момент находился на территории АЗС. Взрыв спровоцировал крупный пожар. Пламя охватило площадь в 150 квадратных метров.
В результате детонации два человека получили травмы. Сила взрывной волны отбросила их на несколько десятков метров. В настоящее время на месте работают медики, которые оказывают пострадавшим первую помощь.
Ранее сообщалось о происшествии в Тамбовской области, где произошёл сильный взрыв на железной дороге.
