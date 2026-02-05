Достижения.рф

В Подмосковье опекун десяти детей-инвалидов предстанет перед судом за истязания

Павлово-Посадский суд Подмосковья рассмотрит уголовное дело против опекуна десяти детей-инвалидов. Подробности сообщает пресс-служба суда.



Следствие утверждает, что женщина систематически избивала подопечных и запирала их в холодном помещении на цокольном этаже. Она не обеспечивала детей достаточным питанием, готовила еду из фуражного зерна и ограничивала их в воде.

Кроме того, опекун препятствовала соблюдению гигиены и не организовывала необходимое лечение, что ухудшило состояние здоровья детей. Отдельно женщине вменяют кражу 186 тысяч рублей с банковского счёта одного из подопечных.

Виновной предъявили обвинения в истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию и краже. Первое закрытое судебное заседание назначили на 12 февраля 2026 года.

Ольга Щелокова

