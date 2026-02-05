Россиянин на вписке избил свою знакомую шваброй за отказ заняться с ним сексом
В Белгороде мужчина избил знакомую шваброй после её отказа вступить с ним в интимную связь. Об этом сообщает УМВД по региону.
Инцидент произошёл на вечеринке в одной из квартир 1 января 2026 года, когда 20-летняя девушка гостила у подруги. Во время праздника друг хозяйки начал проявлять повышенное внимание к гостье.
После того как девушка ответила ему отказом, 34-летний мужчина разозлился. Во время возникшего конфликта он схватил швабру и дважды ударил ею потерпевшую по голове. Свидетели смогли оттащить агрессора от пострадавшей, сломав при этом веник.
После этого нападавший попытался взять нож. Как рассказали очевидцы, за вечер в помещении произошло несколько конфликтов. Прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого. Сообщается, что он предлагал девушке 20 000 рублей, чтобы она не подавала заявление, но потерпевшая отказалась.
Читайте также: