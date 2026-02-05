Россиянин на вписке избил свою знакомую шваброй за отказ заняться с ним сексом

05 февраля 2026, 12:15

В Белгороде мужчину задержали после избиения знакомой шваброй

Фото: Istock/Sahadat Hossain

В Белгороде мужчина избил знакомую шваброй после её отказа вступить с ним в интимную связь. Об этом сообщает УМВД по региону.