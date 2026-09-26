Москвичка устроила неадекватный перформанс в метро ради рилса и получила штраф

26 сентября 2026, 14:51

Суд оштрафовал 18-летнюю студентку за съёмку видео в московском метро

Фото: Istock/hank5

В столице 18-летнюю студентку привлекли к административной ответственности и оштрафовали за съёмку рилса в метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».