Москвичка устроила неадекватный перформанс в метро ради рилса и получила штраф
В столице 18-летнюю студентку привлекли к административной ответственности и оштрафовали за съёмку рилса в метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Накануне вечером москвичка находилась на платформе станции «Китай-город». По материалам суда, она «преднамеренно резко упала на пол».
Затем гражданка начала «размахивать руками и ногами, издавать громкие звуки и невнятные крики, произносить громкие несвязные фразы, в том числе на английском языке». Помимо этого девушка материлась в присутствии пассажиров и снимала всё происходящее на видео.
На заседании она признала вину и раскаялась. Кроме того, выяснилось, что у виновной диагностировали шизотипическое расстройство личности и расстройство, связанное с употреблением нескольких психоактивных веществ. В её соцсетях много контента, связанного с рэпом. Что именно стало причиной произошедшего на «Китай-городе», неизвестно.
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