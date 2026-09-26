На Бали третий день ищут пропавшего 40-летнего россиянина
На Бали третий день продолжаются поиски 40-летнего россиянина Артёма. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Мужчина перестал выходить на связь ещё 23 сентября, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. К поисковой операции подключились семь сотрудников поисково-спасательного управления Денпасара.
Одной из зацепок стал мотоцикл со шлемом, который местные жители обнаружили возле скал Каранг-Бома. Полиция забрала транспорт, поскольку владелец оказался неизвестен. Спасатели сейчас прочёсывают район последнего известного местонахождения россиянина. Они обследуют побережье и скалы у Танджунг-Мебулу и Каранг-Бома.
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