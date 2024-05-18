Москвичка узнала об измене сожителя с проституткой из-за пропавших украшений

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Сожитель москвички пригласил в гости проститутку, которая вынесла из квартиры ценностей на 450 тысяч рублей, об этом сообщает АГН.
По информации СМИ, 15 мая в полицию обратилась жительница столичного района Люблино.
Она сообщила, что из квартиры пропали украшения на общую сумму в 431 тысячу рублей, а также наличные деньги — 15 тысяч рублей. По словам потерпевшей, за день до этого её сожитель пригласил к ним в квартиру девушку лёгкого поведения. Вместе они распивали спиртные напитки, после чего проститутка исчезла.
Правоохранители проводят проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Она сообщила, что из квартиры пропали украшения на общую сумму в 431 тысячу рублей, а также наличные деньги — 15 тысяч рублей. По словам потерпевшей, за день до этого её сожитель пригласил к ним в квартиру девушку лёгкого поведения. Вместе они распивали спиртные напитки, после чего проститутка исчезла.
Правоохранители проводят проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Евгения Парфентьева