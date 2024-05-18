Подозреваемый в покушении на премьера Словакии Фицо доставлен в суд

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Писателя Юрая Цинтулу, подозреваемого в совершении покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, доставили в специальный уголовный суд в городе Пезинок на западе страны. Об этом сообщил новостной портал SME.
Отмечается, что 71-летний Цинтула доставлялся в суд при повышенных мерах безопасности.
Ранее мужчина заявлял, что нисколько не сожалеет о содеянном, однако уточнял, что не собирался убивать политика, а хотел лишь навредить ему.
Преступление было совершено по политическим мотивам. Цинтула заявил, что был не согласен с политикой Фицо, поэтому принял решение выстрелить в него. Теперь ему грозит пожизненное заключение свободы.
Отметим, что Фицо на протяжении всего украинского конфликта критикует позицию Запада, отмечая, что конфликт не решится военным путём, а поставка вооружения Киеву только приводит к ещё большему числу жертв.
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Ранее мужчина заявлял, что нисколько не сожалеет о содеянном, однако уточнял, что не собирался убивать политика, а хотел лишь навредить ему.
Преступление было совершено по политическим мотивам. Цинтула заявил, что был не согласен с политикой Фицо, поэтому принял решение выстрелить в него. Теперь ему грозит пожизненное заключение свободы.
Отметим, что Фицо на протяжении всего украинского конфликта критикует позицию Запада, отмечая, что конфликт не решится военным путём, а поставка вооружения Киеву только приводит к ещё большему числу жертв.
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Анастасия Чинкова