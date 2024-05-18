Человеческие череп и кости обнаружили в лесополосе в Ленобласти

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В лесополосе в Ленинградской области обнаружили человеческие череп и кости. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что останки были найдены вечером 17 мая.
По данным телеканала, к месту обнаружения останков трудно проехать на легковой машине из-за особенностей местности. Также в этом районе не ловит связь.
В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. После этого специалисты будут устанавливать причину смерти этого человека.
Ранее сообщалось, что в Петербурге двое мужчин похитили своего знакомого, вывезли в частный дом, избили, а затем повезли в лес и заставили копать себе могилу. Пострадавшему удалось сбежать от злоумышленников. А в отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям «Угроза убийством» и «Похищение человека».
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По данным телеканала, к месту обнаружения останков трудно проехать на легковой машине из-за особенностей местности. Также в этом районе не ловит связь.
В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. После этого специалисты будут устанавливать причину смерти этого человека.
Ранее сообщалось, что в Петербурге двое мужчин похитили своего знакомого, вывезли в частный дом, избили, а затем повезли в лес и заставили копать себе могилу. Пострадавшему удалось сбежать от злоумышленников. А в отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям «Угроза убийством» и «Похищение человека».
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Анастасия Чинкова