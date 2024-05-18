В Петербурге мать посадила годовалую дочь на горячую плиту

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Жительница Санкт-Петербурга посадила годовалую дочь на горячую индукционную плиту. Об этом информирует портал 78.ru.
Отмечается, что малышка была госпитализирована. Медики диагностировали у нее ожог левой ягодицы и бедра второй и третьей степени.
Врачи оказывают ей необходимую помощь. Подробности о семье девочки в настоящее время не уточняются.
Ранее сообщалось, что тело четырехлетнего мальчика, который накануне пропал в Бурятии, нашли в стиральной машинке. По предварительным данным, мальчика могли убить и спрятать в стиральной машине в гараже-пристройке его же дома. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Врачи оказывают ей необходимую помощь. Подробности о семье девочки в настоящее время не уточняются.
Ранее сообщалось, что тело четырехлетнего мальчика, который накануне пропал в Бурятии, нашли в стиральной машинке. По предварительным данным, мальчика могли убить и спрятать в стиральной машине в гараже-пристройке его же дома. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова