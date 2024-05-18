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В Петербурге мать посадила годовалую дочь на горячую плиту

78.ru: в Петербурге женщина посадила годовалую дочь на горячую плиту
18 мая 2024, 14:07
Фото: iStock/Marija Stepanovic

Фото: iStock/Marija Stepanovic

Жительница Санкт-Петербурга посадила годовалую дочь на горячую индукционную плиту. Об этом информирует портал 78.ru.
Отмечается, что малышка была госпитализирована. Медики диагностировали у нее ожог левой ягодицы и бедра второй и третьей степени.

Врачи оказывают ей необходимую помощь. Подробности о семье девочки в настоящее время не уточняются.



Ранее сообщалось, что тело четырехлетнего мальчика, который накануне пропал в Бурятии, нашли в стиральной машинке. По предварительным данным, мальчика могли убить и спрятать в стиральной машине в гараже-пристройке его же дома. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Москвичка узнала об измене сожителя с проституткой из-за пропавших украшений
Секс-работница вынесла из квартиры москвичей ценностей на 450 тысяч рублей
18 мая 2024, 14:58

Фото: iStock/Motortion

Сожитель москвички пригласил в гости проститутку, которая вынесла из квартиры ценностей на 450 тысяч рублей, об этом сообщает АГН.
По информации СМИ, 15 мая в полицию обратилась жительница столичного района Люблино.

Она сообщила, что из квартиры пропали украшения на общую сумму в 431 тысячу рублей, а также наличные деньги — 15 тысяч рублей. По словам потерпевшей, за день до этого её сожитель пригласил к ним в квартиру девушку лёгкого поведения. Вместе они распивали спиртные напитки, после чего проститутка исчезла.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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78.ru: в Петербурге женщина посадила годовалую дочь на горячую плиту

Человеческие череп и кости обнаружили в лесополосе в Ленобласти

Подозреваемый в покушении на премьера Словакии Фицо доставлен в суд
#проституция
#кража
#москва
#полиция
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Человеческие череп и кости обнаружили в лесополосе в Ленобласти
18 мая 2024, 13:20

Фото: iStock/Nirut Punshiri

В лесополосе в Ленинградской области обнаружили человеческие череп и кости. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что останки были найдены вечером 17 мая.

По данным телеканала, к месту обнаружения останков трудно проехать на легковой машине из-за особенностей местности. Также в этом районе не ловит связь.

В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. После этого специалисты будут устанавливать причину смерти этого человека.

Ранее сообщалось, что в Петербурге двое мужчин похитили своего знакомого, вывезли в частный дом, избили, а затем повезли в лес и заставили копать себе могилу. Пострадавшему удалось сбежать от злоумышленников. А в отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям «Угроза убийством» и «Похищение человека».

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#ленинградская область
#останки
#человек
#лес
#смерть
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Подозреваемый в покушении на премьера Словакии Фицо доставлен в суд
18 мая 2024, 13:08

Фото: iStock/BrianAJackson

Писателя Юрая Цинтулу, подозреваемого в совершении покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, доставили в специальный уголовный суд в городе Пезинок на западе страны. Об этом сообщил новостной портал SME.
Отмечается, что 71-летний Цинтула доставлялся в суд при повышенных мерах безопасности.

Ранее мужчина заявлял, что нисколько не сожалеет о содеянном, однако уточнял, что не собирался убивать политика, а хотел лишь навредить ему.

Преступление было совершено по политическим мотивам. Цинтула заявил, что был не согласен с политикой Фицо, поэтому принял решение выстрелить в него. Теперь ему грозит пожизненное заключение свободы.

Отметим, что Фицо на протяжении всего украинского конфликта критикует позицию Запада, отмечая, что конфликт не решится военным путём, а поставка вооружения Киеву только приводит к ещё большему числу жертв.

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#стрельба
#премьер-министр
#словакия
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#суд
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В Екатеринбурге мужчина жестоко зарезал молодую девушку на глазах у прохожих
В Екатеринбурге мужчина зарезал на улице молодую девушку
18 мая 2024, 12:59

Фото: iStock/Michael Nesterov

Неизвестный мужчина напал с ножом на молодую девушку в Екатеринбурге на глазах у прохожих. Об этом сообщает портал E1.ru.
Жестокое убийство, которое произошло на улице Победы, попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина в черном костюме подошел к девушке. Она несколько раз его оттолкнула, после чего он достал из кармана нож и ударил ее в область живота.

Пострадавшая упала на землю, она пыталась подняться, однако не смогла. Преступник быстро скрылся и при этом выбросил орудие убийства.

Очевидцы вызвали медиков, но девушка скончалась до приезда скорой помощи. На место трагедии приехала ее мама.

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#девушка
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Один человек погиб после атаки украинского дрона на Курскую область
18 мая 2024, 12:43

Фото: iStock/maxim4e4ek

Украинский беспилотник атаковал территорию Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
Дрон атаковал машину коммунального предприятия в населённом пункте Городище Рыльского района. От полученных травм скончался один сотрудник.

Смирнов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Второй сотрудник получил осколочное ранение. На место прибыла скорая помощь, которая госпитализировала пострадавшего в Рыльскую центральную районную больницу.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили логистический центр украинской армии в Одесской области.

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#курская область
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#обстрел
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#погибший
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В Новороссийске 26 тыс. жителей остались без света из-за пожара на подстанции
18 мая 2024, 12:31

Фото: официальный Telegram-канал Андрея Кравченко

В Новороссийске 26 тысяч жителей остались без света в результате пожара на подстанции. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своём Telegram-канале.
Отмечается, что возгорание произошло на подстанции «Кирилловская». Электричество отключилось в нескольких районах города.

После тушения и проведения необходимых мероприятий специалисты выяснят причину пожара.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю отмечает, что пожар вспыхнул в отдельно стоящей масляной трансформаторной подстанции. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Угрозы распространения пожара нет. К тушению были привлечены 16 пожарных и четыре единицы техники.

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#пожар
#электричество
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#мчс
#возгорание
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Минздрав Киргизии назвал число пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке
Минздрав Киргизии сообщил о 29 пострадавших после беспорядков в центре Бишкека
18 мая 2024, 12:21

Фото: iStock/maxim4e4ek

Минздрав Киргизии сообщил, что после ночных беспорядков в Бишкеке за медицинской помощью обратились 29 человек. Об этом пишет «Интерфакс».
Согласно информации источника, пятнадцать человек были доставлены в городскую больницу и Национальный госпиталь, остальным пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия. В медицинском ведомстве отметили, что в медучреждении находятся два пациента с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. В настоящее время их состояние оценивается как относительно удовлетворительное.

Напомним, более тысячи человек собрались на стихийный митинг в районе хостела на пересечении улиц Фрунзе и 7 апреля в Бишкеке, где произошла массовая драка. Протестовавшие требовали осуществить правосудие после драки. Задержаны оказались 10 человек, в том числе и иностранные граждане.

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#госпиталь
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Нефтяной танкер загорелся после ракетного удара хуситов
Reuters: нефтяной танкер загорелся после ракетного удара у берегов Йемена
18 мая 2024, 12:02

Фото: iStock/1971yes

На борту нефтяного танкера с флагом Панамы вспыхнул пожар после ракетного удара у берегов йеменского города Моха. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
Отмечается, что фирма получила радиосообщение с борта танкера, перевозящего сырую нефть. Он подвергся нападению в порядка 18,5 километрах к юго-западу от города Мохи в Йемене. Ракета ударила прямо по судну, после чего на нём вспыхнул пожар.

Напомним, что правящее на севере Йемена движение хуситов, контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, заявило о своей поддержке Палестины. В связи с этим, оно атакует любые корабли, связанные с Израилем. Хуситы призвали другие страны отозвать свои корабли и не следовать по Красному морю. При этом, как заявили в Йемене, суда других стран они не трогают. На фоне атак в Красном море многие компании приостановили свои перевозки по данному маршруту.

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#ракетный удар
#йемен
#хуситы
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В Москве мужчина напал на сотрудницу банка и ударил её по голове
На юго-востоке Москвы мужчина напал на сотрудницу банка и ударил её по голове
18 мая 2024, 11:12

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Мужчина зашёл в отделением кредитной организации в Москве, напал на сотрудницу, ударил её по голове и прошёл в помещение кассы. Об этом сообщает столичная прокуратура в своём Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошёл рано утром в субботу в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы.
После произошёдшего Кузьминская межрайонная прокуратура приступила к координированию работы правоохранительных органов, контролю за принятием процессуального решения о возбуждении уголовного дела, а также установлению всех обстоятельств случившегося и личности напавшего.

В распоряжении прокуратуры имеется запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах не видно лица мужчины, поскольку он был в капюшоне. После установления его личности последует задержание.

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