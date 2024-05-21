Москвичка выбросила двухмесячного сына у супермаркета

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В Москве 30-летняя женщина бросила двухмесячного сына у супермаркета на улице Адмирала Ушакова. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Согласно сообщению, возле супермаркета случайный прохожий стал свидетелем ссоры супружеской пары, при которой мужчина силой пытался отдать женщине малыша.
Уточняется, что брошенного младенца доставили в детскую больницу, его жизнь находится вне опасности. При этом 30-летнюю мать планируется привлечь к уголовной ответственности.
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«После сделанного им замечания мужчина спешно покинул место конфликта, передав ребенка супруге. Женщина спустя непродолжительное время положила своего двухмесячного сына на бетонные ступеньки и ушла, не обращая внимания на оклики очевидцев», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что брошенного младенца доставили в детскую больницу, его жизнь находится вне опасности. При этом 30-летнюю мать планируется привлечь к уголовной ответственности.
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Элина Позднякова