В Подмосковье расследуют гибель ребёнка из-за непотушенного камина

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Уголовное дело возбуждено по факту гибели семилетнего мальчика в результате пожара в частном доме в Раменском. Его будут расследовать по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
По предварительным данным, накануне днём в частном доме на Ленинской улице в посёлке Ильинское. Погиб ребёнок.
Как уточнили в подмосковном главке СКР, предварительная причина возгорания – непотушенный камин. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, назначили необходимые экспертизы.
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Лора Луганская