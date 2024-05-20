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В Подмосковье расследуют гибель ребёнка из-за непотушенного камина

20 мая 2024, 11:25
Фото: Istockphoto / awf8

Фото: Istockphoto / awf8

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Уголовное дело возбуждено по факту гибели семилетнего мальчика в результате пожара в частном доме в Раменском. Его будут расследовать по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.


По предварительным данным, накануне днём в частном доме на Ленинской улице в посёлке Ильинское. Погиб ребёнок.

Как уточнили в подмосковном главке СКР, предварительная причина возгорания – непотушенный камин. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, назначили необходимые экспертизы.

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#московская область
Стало известно, в каких камерах содержат фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Mash: террористов из «Крокуса» продолжат держать в одиночных камерах
20 мая 2024, 10:48

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Подозреваемых в организации теракта в «Крокус Сити Холле» продолжат содержать в одиночных камерах СИЗО «Лефортово», пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, правоохранительные органы опасаются, что их могут линчевать другие заключенные.

Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Рачабализод Саидакрами и другие находились в одиночных камерах из-за карантина.

Первоначально планировалось их переводить в камеры на двоих и четверых человек, но было решено оставить их в одиночках, чтобы предотвратить возможный самосуд со стороны других заключенных.

На прошлой неделе Басманный суд продлил всем 12 обвиняемым срок содержания под стражей до 22 августа.

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#камеры
#человек
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Жителя Мытищ задержали за попытку продать более 500 таблеток МДМА
20 мая 2024, 09:43

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

33-летнего жителя Мытищ задержала полиция по подозрению в покушении на продажу наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе обыска в квартире мужчины было обнаружено 512 шестиугольных розовых таблеток, а также электронные весы и упаковочный материал. Экспертиза показал, что таблетки являются наркотическим средством — МДМА», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

По решению суда, на время следствия задержанного оставили под стражей.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области совершил жёсткую посадку дельтаплан. Пилот подучил травмы.

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#мытищи
#наркотики
#криминал
#полиция
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ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на 9 мая по заданию Украины
ФСБ задержала жителя Биробиджана, планировавшего теракт по заданию Украины
20 мая 2024, 09:41

Фото: istockphoto/fergregory

Сотрудники ФСБ задержали жителя Биробиджана, планировавшего по заданию украинских спецслужб поджог пункта отбора на военную службу. Об этом сообщили в УФСБ по Еврейской автономной области.
В ведомстве установили, что мужчина, по заданию кураторов из Украины, должен был осуществить поджог пункта отбора на военную службу по контракту Минобороны РФ, расположенный в многоквартирном доме.

Теракт планировалось осуществить 9 мая.

В отношении жителя Биробиджана возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняется весь круг лиц, причастных к организации преступления.

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#уголовное фсб
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#теракт
#мужчина
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Тела погибших при аварии вертолета президента Ирана направили в Тебриз — видео
Al Jazeera: тела жертв крушения вертолета президента Раиси направили в Тебриз
20 мая 2024, 09:22

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Поисковая операция на месте крушения вертолета президента Ирана завершена. Об этом сообщает Al Jazeera.
По словам главы Иранского общества Красного Полумесяца Пира Хосейна Коливанда, поиск тел погибших прекращен. Останки с места крушения вертолета направлены в город Тебриз.

Издание «Комсомольская правда» опубликовало в своем телеграм-канале фрагмент видео, на котором изображен перенос тел погибших с крушения вертолета президента Ирана спасателями Красного Полумесяца.





Вертолет, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

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#пост
#вертолёт
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Дельтаплан рухнул в Ленинградской области
Пилот пострадал при жесткой посадке дельтаплана в Ленобласти
20 мая 2024, 08:52

Фото: iStock/maxim4e4ek

Дельтаплан совершил жесткую посадку в Ленобласти. Пилот получил травмы. Об этом пишет «Комсомольская правда»‎
Сообщается, что его обнаружили вечером 19 мая около деревни Копорское в Ломоносовском районе. Дельтаплан рухнул с большой высоты. Пилота доставили в городскую больницу. СК РФ по данному факту организовал проверку.

Ранее сообщалось, что в березовском районе Красноярского края с рельсов сошли пять вагонов грузового поезда. Инцидент произошел 19 мая. Около 13:00 по местному времени (09:00 мск) между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#инцидент
#ск
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В российском регионе объявили режим ЧС из-за паводка
Губернатор Николаев: в Якутии ввели режим ЧС регионального уровня из-за паводка
20 мая 2024, 06:35

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На территории Республики Саха (Якутия) с 20 мая введен региональный режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
По его словам, такое решение было принято из-за сложных паводковых условий. Николаев подчеркнул, что соответствующий режим введен на территории нескольких районов. Он также поручил правительству республики принять все меры для восстановления населенных пунктов и хозяйственных объектов, обеспечения жизнедеятельности населения и оказания социальной и материальной поддержки пострадавшим гражданам.

Ранее в Омской области из-за паводковых условий был введен ЧС федерального уровня.

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#правительство
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#губернатор
#чс
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Спасатели заявили о гибели президента Ирана и пассажиров в упавшем вертолете
Красный полумесяц: все пассажиры в вертолете президента Раиси погибли
20 мая 2024, 06:26

Фото: iStock/SergeyPankratov

В результате крушения все пассажиры вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, включая главу государства, погибли, передает ТАСС, ссылаясь на руководителя Иранского общества Красного Полумесяца Пира Хосейна Коливанда.
Он пояснил, что спасатели, прибывшие на место аварии, не обнаружили никаких признаков живых людей.

Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи.

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#крушение
#азербайджан
#спасатели
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В небе над Курской областью сбили два беспилотника ВСУ
Врио губернатора Смирнов: в Курской области уничтожены два украинских БПЛА
20 мая 2024, 06:08

Фото: iStock/sommersby

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что над Обоянским районом был сбит беспилотник самолетного типа.

Ранее в Курской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Местных жителей попросили сохранять бдительность.

Ранее, вечером 19 мая, Смирнов сообщил, что Курская область подверглась многочисленным атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что украинская армия открыла огонь по 5 населенным пунктам в Курской области. В результате обстрела никто не пострадал.

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#россия
#губернатор
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Стало известно о вероятности гибели президента Ирана
Reuters: вертолет президента Раиси полностью сгорел, все пассажиры погибли
20 мая 2024, 05:56

Фото: iStock/gorodenkoff

Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, полностью сгорел при посадке, все пассажиры считаются погибшими, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.
«Ожидания относительно того, что президент Раиси жив, низки после крушения вертолета», – добавил он.

Ранее появились кадры с места крушения воздушного судна иранского президента. На фотографии запечатлен вертолет посреди деревьев на склоне холма.

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#президент
#крушение
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