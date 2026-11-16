Москвичка выбросила в мусорку украшения Tiffany и Bulgari за миллионы рублей
Москвичка выбросила украшения известных брендов по указанию мошенников. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
20-летней девушке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ, и заявили, что от ее имени оформили кредит для финансирования иностранной армии. Чтобы избежать обвинений в терроризме, жертве предложили «деятельно раскаяться и поработать на государство» — забирать пакеты и доставлять их по адресам.
Так девушка получила украшения от сына пожилого архитектора, которого злоумышленники обрабатывали параллельно. Москвичка даже не догадывалась, что в пакете находились серьги с черными бриллиантами, желтым топазом и сапфирами от брендов Tiffany и Bulgari — коллекцию мужчина собирал всю жизнь, и оценивалась она примерно в восемь миллионов рублей.
Девушка переживала, что за ней могут вести слежку. Тогда злоумышленники приказали ей просто выбросить драгоценности в ближайший контейнер. В результате курьершу задержали и обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, а украденное так и не нашли.
Адвокат обвиняемой Яна Ковалевская рассказала, на фоне случившегося у ее подопечной диагностировали тревожно-депрессивное расстройство и нарушение пищевого поведения. Девушка похудела до 40 килограммов, у нее начались судороги и возникли нарушения сна.
Читайте также: