Москвичка выбросила в мусорку украшения Tiffany и Bulgari за миллионы рублей

16 ноября 2026, 18:56

Москвичка выбросила украшения Tiffany и Bulgari на 8 млн по указке мошенников

Фото: iStock/theprint

Москвичка выбросила украшения известных брендов по указанию мошенников. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.