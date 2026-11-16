«Что-то неправильное»: Развращавшая подростка учительница жаловалась ему на мужа

16 ноября 2026, 17:50

В Петербурге следствие открыло дело после интимной связи учительницы с учеником

Фото: istockphoto/hxdbzxy

В Санкт-Петербурге педагог английского языка подозревается в развращении несовершеннолетнего ученика. Об обстоятельствах инцидента сообщает «Фонтанка».