«Что-то неправильное»: Развращавшая подростка учительница жаловалась ему на мужа
В Санкт-Петербурге педагог английского языка подозревается в развращении несовершеннолетнего ученика. Об обстоятельствах инцидента сообщает «Фонтанка».
По данным издания, женщина по имени Дарья преподавала английский язык и со временем начала выделять среди учеников подростка по имени Андрей (имя изменено). В личной переписке школьник делился с учительницей проблемами в отношениях с матерью, а та, в свою очередь, жаловалась ему на мужа, который лысеет и не понимает ее.
Позже педагог стала часто делать юноше комплименты и присылать ему свои фотографии. Когда подросток отправил ей снимок понравившейся девушки, учительница отреагировала ревностью. Вскоре женщина поцеловала подопечного на дополнительных занятиях. По словам самого школьника, в дальнейшем все подобные моменты инициировались исключительно педагогом.
Как отмечается в публикации, «запретные отношения длились примерно с февраля 2024 года по декабрь 2025 года». В какой-то момент юноша осознал, что происходит «что-то неправильное», и заявил о необходимости расстаться. После этого, по его словам, женщина начала мстить ему, придираясь на уроках.
Учительницу задержали несколько дней назад. Правоохранители полагают, что от ее действий могли пострадать и другие подростки.
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